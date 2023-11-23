Василий Феодосиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мариамна Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан Васильев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Василий Васильев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно