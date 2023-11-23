Василий Феодосиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Феодосиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мариамна Васильева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан Васильев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Василий Васильев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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