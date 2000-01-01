Дмитрюк (Кирста) Ирина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1938
Отец: Кирста Георгий Васильевич
Мать: Кирста Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
21.08.1964
Отец ребёнка: Дмитрюк Вадим
Рождение ребёнка
30.05.1967
Отец ребёнка: Дмитрюк Вадим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрюк Вадим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бридель Владимир
Бракосочетание
Неизвестно