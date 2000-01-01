Дмитрюк (Кирста) Ирина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрюк (Кирста) Ирина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1938

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1938

Отец: Кирста Георгий Васильевич

Мать: Кирста Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
21.08.1964

Сын: Дмитрюк Андрей Вадимович

Отец ребёнка: Дмитрюк Вадим

Рождение ребёнка
30.05.1967

Сын: Дмитрюк Кирилл Вадимович

Отец ребёнка: Дмитрюк Вадим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрюк Вадим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бридель Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невичанный Анатолий Иванович

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