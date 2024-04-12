Денисенко Герасим Александрович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Денисенко Александр Павлович
Мать: Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
31.07.1952
Сын: Денисенко Юрий Герасимович
Мать ребёнка: Денисенко Зоя Герасимовна
Рождение ребёнка
29.12.1954
Дочь: Жемская Надежда Герасимовна
Мать ребёнка: Денисенко Зоя Герасимовна
Рождение ребёнка
29.06.1959
Дочь: Комлева Ирина Герасимовна
Мать ребёнка: Денисенко Зоя Герасимовна
Смерть
1999
Похороны
Неизвестно