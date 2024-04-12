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Денисенко Герасим Александрович

Место рождения

Воздвиженка, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1918

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Денисенко Александр Павлович

Мать: Агриппина Ивановна

Воздвиженка, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
31.07.1952

Сын: Денисенко Юрий Герасимович

Мать ребёнка: Денисенко Зоя Герасимовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.12.1954

Дочь: Жемская Надежда Герасимовна

Мать ребёнка: Денисенко Зоя Герасимовна

Рождение ребёнка
29.06.1959

Дочь: Комлева Ирина Герасимовна

Мать ребёнка: Денисенко Зоя Герасимовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
1999
Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
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