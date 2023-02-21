(Фаустова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фаустова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1985 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.07.2014

Муж: Кузнецов Иван

Раменское, Московская, Россия
Рождение ребёнка
28.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Жуковский, Московская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: не указан

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