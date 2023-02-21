(Фаустова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.07.2014
Муж: Кузнецов Иван
Раменское, Московская, Россия
Рождение ребёнка
28.07.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Жуковский, Московская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения