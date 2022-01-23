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Гавырин Алексей Александрович

Место рождения

Алексеевка, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

30.03.1944

Дата смерти

23.01.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михляева Любовь Семеновна

Бракосочетание
04.11.1968

Жена: Михляева Любовь Семеновна

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.12.1969

Дочь: Гавырина Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Михляева Любовь Семеновна

Смерть
23.01.2022
Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

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