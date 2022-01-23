Гавырин Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения30.03.1944
Дата смерти23.01.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
04.11.1968
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.12.1969
Дочь: Гавырина Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Михляева Любовь Семеновна
Смерть
23.01.2022
Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область