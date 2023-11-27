Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Рабинов Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Рабинов Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Рабинов Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Рабинов Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Рабинов Матвей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно