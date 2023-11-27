Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Рабинов Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Рабинов Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Рабинов Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Рабинов Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Рабинов Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Рабинов Матвей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рабинов Матвей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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