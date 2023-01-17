Кутнякова Марья Мартынова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1854
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Кутнякова Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Кутняков Иван Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Сын: Кутняков Василий Иванович
Отец ребёнка: Кутняков Иван Моисеев
Рождение ребёнка
05.07.1876
Отец ребёнка: Кутняков Иван Моисеев
восприемники:Андрей Давыдов Ващенков,Носалева Анастасия Кондратьева
Смерть
Неизвестно