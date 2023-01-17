Кутнякова Марья Мартынова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутнякова Марья Мартынова

Кутнякова Марья Мартынова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1854

Муж: Кутняков Иван Моисеев

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Кутнякова Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Кутняков Иван Моисеев

Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Сын: Кутняков Василий Иванович

Отец ребёнка: Кутняков Иван Моисеев

Рождение ребёнка
05.07.1876

Сын: Кутняков Антон Иванович

Отец ребёнка: Кутняков Иван Моисеев

восприемники:Андрей Давыдов Ващенков,Носалева Анастасия Кондратьева
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close