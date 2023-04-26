Бастрыкина Меланья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Ольга Тимофеевна
Отец ребёнка: Бастрыкин Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Бастрыкин Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Бастрыкин Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Бастрыкин Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Бастрыкин Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Бастрыкин Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Тимофей Ефимович
Смерть
Неизвестно