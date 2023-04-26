Бастрыкина Меланья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина Меланья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ольга Тимофеевна

Отец ребёнка: Бастрыкин Тимофей Ефимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Бастрыкин Тимофей Ефимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Бастрыкин Тимофей Ефимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Бастрыкин Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Тимофей Ефимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Бастрыкин Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Тимофей Ефимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Бастрыкин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Тимофей Ефимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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