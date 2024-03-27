Исайчев Василий Георгиевич
Место рожденияс.Русские Кищаки Буинского р-на ТАССР
Дата рождения11.12.1917
Дата смерти2008
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1917
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2008