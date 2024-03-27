Исайчев Василий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсайчев Василий Георгиевич

Исайчев Василий Георгиевич

Место рождения

с.Русские Кищаки Буинского р-на ТАССР

Дата рождения

11.12.1917

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1917

Отец: Исайчев Георгий Григорьевич

Мать: Исайчева (Семенова) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2008
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.