Никольская (Вотская) Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никольская (Вотская) Анастасия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

1851

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1817

Дочь: (Никольская) Елизавета Тимофеевна

Отец ребёнка: Никольский Тимофей Ферапонтович

Рождение ребёнка
08.11.1818

Дочь: Боголюбова (Никольская) Капитолина Тимофеевна

Отец ребёнка: Никольский Тимофей Ферапонтович

Рождение ребёнка
01.05.1820

Дочь: (Никольская) Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Никольский Тимофей Ферапонтович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Никольский Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Никольский Тимофей Ферапонтович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Никольский Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Никольский Тимофей Ферапонтович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Никольский Константин Тимофеевич

Отец ребёнка: Никольский Тимофей Ферапонтович

Рождение ребёнка
02.04.1827

Дочь: Морошкина (Никольская) Елена Тимофеева

Отец ребёнка: Никольский Тимофей Ферапонтович

Рождение ребёнка
23.10.1828

Дочь: Флоринская (Никольская) София Тимофеевна

Отец ребёнка: Никольский Тимофей Ферапонтович

Рождение ребёнка
01.12.1836

Дочь: (Никольская) Антонина Тимофеевна

Отец ребёнка: Никольский Тимофей Ферапонтович

Смерть
1851

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