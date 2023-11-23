Никольская (Вотская) Анастасия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Никольская) Елизавета Тимофеевна
Отец ребёнка: Никольский Тимофей Ферапонтович
Дочь: Боголюбова (Никольская) Капитолина Тимофеевна
Отец ребёнка: Никольский Тимофей Ферапонтович
Дочь: (Никольская) Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Никольский Тимофей Ферапонтович
Сын: Никольский Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Никольский Тимофей Ферапонтович
Сын: Никольский Павел Тимофеевич
Отец ребёнка: Никольский Тимофей Ферапонтович
Сын: Никольский Константин Тимофеевич
Отец ребёнка: Никольский Тимофей Ферапонтович
Дочь: Морошкина (Никольская) Елена Тимофеева
Отец ребёнка: Никольский Тимофей Ферапонтович
Дочь: Флоринская (Никольская) София Тимофеевна
Отец ребёнка: Никольский Тимофей Ферапонтович
Дочь: (Никольская) Антонина Тимофеевна
Отец ребёнка: Никольский Тимофей Ферапонтович