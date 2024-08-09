Шапошникова Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Сапожников Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапожникова Лариса Михайловна
Отец ребёнка: Сапожников Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Сапожников Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Сапожников Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапожникова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Сапожников Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Сапожников Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
10.06.1941
Дочь: Сапожникова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Сапожников Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
11.05.1957
Дочь: Сапожникова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Сапожников Михаил Михайлович
Смерть
Неизвестно