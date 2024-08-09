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Шапошникова Наталья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шапошников Василий Иванович

Мать: Шапошникова Анастасия Лукинична?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Сапожников Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожников Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапожникова Лариса Михайловна

Отец ребёнка: Сапожников Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Сапожников Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Сапожников Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапожникова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Сапожников Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Сапожников Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
10.06.1941

Дочь: Сапожникова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Сапожников Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
11.05.1957

Дочь: Сапожникова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Сапожников Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно

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