Шнырков Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1949
Дата смерти05.11.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шныркова Зинаида Сергеевна
Рождение ребёнка
11.01.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шныркова Зинаида Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.2010