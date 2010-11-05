Шнырков Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШнырков Владимир Васильевич

Шнырков Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1949

Дата смерти

05.11.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шныркова Зинаида Сергеевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шныркова Зинаида Сергеевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шныркова Зинаида Сергеевна

Смерть
05.11.2010
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close