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Кузнецова Мария Андреевна
Кузнецова Мария Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.04.1963
Пол
Женский
Отец
Петухов Андрей Иванович
1942 г.р.
Мать
Петухова Валентина Сергеевна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1963
Отец:
Петухов Андрей Иванович
Мать:
Петухова Валентина Сергеевна
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