Янковой Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янковой Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1931

Дата смерти

18.01.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1931

Отец: Янковой Иван Павлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.12.1963

Дочь: Созонова Галина Павловна

Мать ребёнка: Вольштейн Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергейчик Ольга Павловна

Мать ребёнка: не указана

Похороны
18.01.1993
Смерть
18.01.1993
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