Янковой Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1931
Дата смерти18.01.1993
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1931
Отец: Янковой Иван Павлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.12.1963
Дочь: Созонова Галина Павловна
Мать ребёнка: Вольштейн Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергейчик Ольга Павловна
Мать ребёнка: не указана
Похороны
18.01.1993
Смерть
18.01.1993