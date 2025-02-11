Труфанов Василий Евдокимович
мужской, родился 1794
умер 03.12.1876, Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область
ОтецТруфанов Евдоким Илларионович1773 г.р.
МатьТруфанова Елена Назаровна1769 г.р.
Дети
Труфанов Авраам Васильевич1822 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1794
Рождение ребёнка
1822
Сын: Труфанов Авраам Васильевич
Мать ребёнка: Труфанова Фёкла Фёдоровна
Смерть
03.12.1876
Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область