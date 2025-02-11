Труфанов Василий Евдокимович 1794 — найти родственников по фамилии на Familio

Труфанов Василий Евдокимович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1794

умер 03.12.1876, Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Отец
Труфанов Евдоким Илларионович1773 г.р.
Мать
Труфанова Елена Назаровна1769 г.р.
Дети
Труфанов Авраам Васильевич1822 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Труфанов Евдоким Илларионович

Мать: Труфанова Елена Назаровна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Труфанов Авраам Васильевич

Мать ребёнка: Труфанова Фёкла Фёдоровна

Смерть
03.12.1876
Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

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