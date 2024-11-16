Пересунько Анна Никифоровна 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пересунько Анна Никифоровна

Место рождения

Беседка, Київська область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Беседка, Київська область
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Пересунько Карнилий Афанасьевич

Отец ребёнка: Пересунько Афанасий

Беседка, Київська область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Пересунько Яков Афанасьевич

Отец ребёнка: Пересунько Афанасий

Беседка, Київська область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Пересунько Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Пересунько Афанасий

Беседка, Київська область
Смерть
Неизвестно

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