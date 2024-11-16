Пересунько Анна Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Пересунько Карнилий Афанасьевич
Отец ребёнка: Пересунько Афанасий
Рождение ребёнка
1810
Сын: Пересунько Яков Афанасьевич
Отец ребёнка: Пересунько Афанасий
Рождение ребёнка
1813
Сын: Пересунько Петр Афанасьевич
Отец ребёнка: Пересунько Афанасий
Смерть
Неизвестно