Иоанн Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИоанн Стефанов

Иоанн Стефанов

Место рождения

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

16.07.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1887

Отец: Стефан Прохоров

Мать: Марина Иванова

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Крещение
17.07.1887
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянин Василий Яковлев и деревни Черневой крестьянка Евдокия Стефанова
Бракосочетание
06.05.1907

Жена: (Иванова (Кокунова)) Параскева Егорова

Рождение ребёнка
16.03.1908

Сын: Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: (Иванова (Кокунова)) Параскева Егорова

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.02.1909

Сын: Виктор Иванов

Мать ребёнка: (Иванова (Кокунова)) Параскева Егорова

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.