Иоанн Стефанов
Место рождения
Дата рождения16.07.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1887
Отец: Стефан Прохоров
Мать: Марина Иванова
Крещение
17.07.1887
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянин Василий Яковлев и деревни Черневой крестьянка Евдокия Стефанова
Бракосочетание
06.05.1907
Рождение ребёнка
16.03.1908
Сын: Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: (Иванова (Кокунова)) Параскева Егорова
Рождение ребёнка
18.02.1909
Сын: Виктор Иванов
Мать ребёнка: (Иванова (Кокунова)) Параскева Егорова
Смерть
Неизвестно