Винокуров Дмитрий Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Винокуров Кузьма Дмитриевич
Мать: Агрипина Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винокуров Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Винокурова Тамара Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера
Смерть
Неизвестно