Винокуров Дмитрий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокуров Дмитрий Кузьмич

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Место рождения

Олсуфьево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Винокуров Кузьма Дмитриевич

Мать: Агрипина Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винокуров Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Винокурова Тамара Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера

Смерть
Неизвестно
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