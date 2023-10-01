Кудашов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудашов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудашов Иван

Мать: Кудашова-Тишина Валентина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудашова Влада Владимировна

Мать ребёнка: Кудашова-Юлле Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудашова-Юлле Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнеева-Кудашова Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Кудашова-Бондарь Марина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудашова-Бондарь Марина Сергеевна

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