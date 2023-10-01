Кудашов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кудашов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудашова Влада Владимировна
Мать ребёнка: Кудашова-Юлле Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнеева-Кудашова Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Кудашова-Бондарь Марина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно