Антропова (Гиривенко) Екатерина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1926
Дата смерти02.04.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1951
Дочь: Салуян (Антропова) Надежда Павловна
Отец ребёнка: Антропов Павел Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1960
Дочь: Плаксюк (Антропова) Вера Павловна
Отец ребёнка: Антропов Павел Иванович
Смерть
02.04.1976