Антропова (Гиривенко) Екатерина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антропова (Гиривенко) Екатерина Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1926

Дата смерти

02.04.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1951

Дочь: Салуян (Антропова) Надежда Павловна

Отец ребёнка: Антропов Павел Иванович

Рождение ребёнка
10.09.1960

Дочь: Плаксюк (Антропова) Вера Павловна

Отец ребёнка: Антропов Павел Иванович

Смерть
02.04.1976

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