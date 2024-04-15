Луговской Афанасий Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луговской Афанасий Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Луговской Марк Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1920 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луговская Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луговская Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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