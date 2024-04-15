Луговской Афанасий Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Луговской Марк Петрович
Рождение ребёнка
02.02.1920 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Луговская Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно