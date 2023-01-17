Портная Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портная Вера Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1950

Отец: Дмитриев Петр Степанович

Мать: Дмитриева Ольга Савельевна

Рождение ребёнка
15.12.1972

Дочь: Мелентьева Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Семилетов Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
17.09.1973

Дочь: Горина Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Портной Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
17.01.1977

Сын: Лобанов Валерий Валерьевич

Отец ребёнка: Лобанов Валерий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Валерий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантелеева Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Понтелеев Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантелеева Мария Владимировна

Отец ребёнка: Понтелеев Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Понтелеев Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портной Анатолий Федорович

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