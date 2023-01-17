Портная Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1950
Рождение ребёнка
15.12.1972
Дочь: Мелентьева Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Семилетов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
17.09.1973
Дочь: Горина Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Портной Анатолий Федорович
Рождение ребёнка
17.01.1977
Сын: Лобанов Валерий Валерьевич
Отец ребёнка: Лобанов Валерий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пантелеева Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Понтелеев Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пантелеева Мария Владимировна
Отец ребёнка: Понтелеев Владимир Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно