Мария Леонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиПосле 1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1792
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)