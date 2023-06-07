Мария Леонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Леонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

После 1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1792
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
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