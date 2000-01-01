Ляличев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляличев Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Ляличев Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1905

Дочь: Лукьянова Татьяна

Мать ребёнка: Ляличева Мавра

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Куракина Дарья

Мать ребёнка: Ляличева Мавра

Рождение ребёнка
20.10.1924

Сын: Ляличев Михаил

Мать ребёнка: Ляличева Мавра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляличев Матвей

Мать ребёнка: Ляличева Мавра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляличев Иван

Мать ребёнка: Ляличева Мавра

Смерть
Неизвестно
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