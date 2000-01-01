Ляличев Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Ляличев Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1905
Дочь: Лукьянова Татьяна
Мать ребёнка: Ляличева Мавра
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Куракина Дарья
Мать ребёнка: Ляличева Мавра
Рождение ребёнка
20.10.1924
Сын: Ляличев Михаил
Мать ребёнка: Ляличева Мавра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ляличев Матвей
Мать ребёнка: Ляличева Мавра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ляличев Иван
Мать ребёнка: Ляличева Мавра
Смерть
Неизвестно