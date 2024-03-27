Хусаинова Загида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинова Загида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Хамза Гумарович

с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Хамза Гумарович

с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Хамза Гумарович

с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Хамза Гумарович

с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хусаинов Хамза Гумарович

Смерть
Неизвестно
с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Похороны
Неизвестно
с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
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