Хусаинова Загида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1940
с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1946
с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1949
с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
1951
с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Похороны
Неизвестно
с.Таймасово Куюргазинского района БАССР