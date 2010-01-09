Кононов Павел Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1942
Дата смерти09.01.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.09.1973
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
инженер - атомщик
Смерть
09.01.2010