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Кононов Павел Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1942

Дата смерти

09.01.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1973 г.р.

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.09.1973

Сын: Кононов Сергей Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
инженер - атомщик
Смерть
09.01.2010
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