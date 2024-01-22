Акимова (--) Татьяна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимова (--) Татьяна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Акимова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Акимов Алексей Осипович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.10.1895

Сын: Акимов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Акимов Алексей Осипович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
29.05.1898

Дочь: Акимова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Акимов Алексей Осипович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
22.03.1901

Сын: Акимов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Акимов Алексей Осипович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акимов Алексей Осипович

Смерть
Неизвестно
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