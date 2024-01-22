Акимова (--) Татьяна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Акимова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Акимов Алексей Осипович
Рождение ребёнка
08.10.1895
Отец ребёнка: Акимов Алексей Осипович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
29.05.1898
Дочь: Акимова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Акимов Алексей Осипович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
22.03.1901
Сын: Акимов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Акимов Алексей Осипович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно