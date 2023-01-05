Рожковская Юлия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожковская Юлия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1987

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.2011

Сын: Рожковский Кирилл Игоревич

Отец ребёнка: Рожковский Игорь Евгеньевич

Рождение ребёнка
01.07.2015

Дочь: Рожковская Алина Игоревна

Отец ребёнка: Рожковский Игорь Евгеньевич

Рождение ребёнка
28.07.2022

Дочь: Рожковская Ирина Игоревна

Отец ребёнка: Рожковский Игорь Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожковский Игорь Евгеньевич

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