Рожковская Юлия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.2011
Сын: Рожковский Кирилл Игоревич
Отец ребёнка: Рожковский Игорь Евгеньевич
Рождение ребёнка
01.07.2015
Дочь: Рожковская Алина Игоревна
Отец ребёнка: Рожковский Игорь Евгеньевич
Рождение ребёнка
28.07.2022
Дочь: Рожковская Ирина Игоревна
Отец ребёнка: Рожковский Игорь Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно