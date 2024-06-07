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Место рождения

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Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Иван Васильев

Отец ребёнка: Стародубцев Василий Никонаев

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Иона Васильев

Отец ребёнка: Стародубцев Василий Никонаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Прохор Васильев

Отец ребёнка: Стародубцев Василий Никонаев

Рождение ребёнка
1821

Сын: Стародубцев Григорий Васильев

Отец ребёнка: Стародубцев Василий Никонаев

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Стародубцев Дорофей Васильев

Отец ребёнка: Стародубцев Василий Никонаев

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

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