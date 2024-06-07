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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Иван Васильев
Отец ребёнка: Стародубцев Василий Никонаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Иона Васильев
Отец ребёнка: Стародубцев Василий Никонаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Прохор Васильев
Отец ребёнка: Стародубцев Василий Никонаев
Рождение ребёнка
1821
Сын: Стародубцев Григорий Васильев
Отец ребёнка: Стародубцев Василий Никонаев
Рождение ребёнка
1824
Сын: Стародубцев Дорофей Васильев
Отец ребёнка: Стародубцев Василий Никонаев