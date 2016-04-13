Кузнецова (Карлюченко) Любовь Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.08.1925
Дата смерти13.04.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.05.1948
Рождение ребёнка
22.04.1951
Сын: Кузнецов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
23.03.1957
Сын: Кузнецов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Афанасьевич
Смерть
13.04.2016