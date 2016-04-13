Кузнецова (Карлюченко) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Карлюченко) Любовь Михайловна

Место рождения

Александровка, Кіровоградська область

Дата рождения

01.08.1925

Дата смерти

13.04.2016

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Кіровоградська область
Бракосочетание
28.05.1948

Муж: Кузнецов Николай Афанасьевич

Стрый, Львівська область
Рождение ребёнка
22.04.1951

Сын: Кузнецов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Афанасьевич

Стрый, Львівська область
Рождение ребёнка
23.03.1957

Сын: Кузнецов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Афанасьевич

Смерть
13.04.2016

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