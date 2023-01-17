Шемонаев Лаврентий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1898 ст.
Дочь: Шемонаева Анна Лаврентьевна
Мать ребёнка: Шемонаева Прасковья Петровна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Томск.
Место жительства
1898 ст.
Мещанин города Барнаул Томской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно