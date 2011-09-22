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Куликов Иван Николаевич

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Место рождения

д. Потрепухино, Советский р-он, Кировская облю

Дата рождения

23.11.1924

Дата смерти

22.09.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1924

Отец: Куликов Николай Иванович

Мать: Крылатых Евгения Ивановна

д. Потрепухино, Советский р-он, Кировская облю
Рождение ребёнка
25.05.1949

Дочь: Куликова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Баранова Антонина Андреевна

д. Потрепухино, Советского р-она, Кировской обл.
Рождение ребёнка
01.09.1956

Сын: Куликов Николай Иванович

Мать ребёнка: Баранова Антонина Андреевна

д. Потрепухино, Советского р-она, Кировской обл.
Рождение ребёнка
1960

Сын: Куликов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Баранова Антонина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Антонина Андреевна

Смерть
22.09.2011
г. Киров.
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