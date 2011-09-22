Куликов Иван Николаевич
Место рожденияд. Потрепухино, Советский р-он, Кировская облю
Дата рождения23.11.1924
Дата смерти22.09.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1924
д. Потрепухино, Советский р-он, Кировская облю
Рождение ребёнка
25.05.1949
Дочь: Куликова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Баранова Антонина Андреевна
д. Потрепухино, Советского р-она, Кировской обл.
Рождение ребёнка
01.09.1956
Мать ребёнка: Баранова Антонина Андреевна
д. Потрепухино, Советского р-она, Кировской обл.
Рождение ребёнка
1960
Сын: Куликов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Баранова Антонина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.09.2011
г. Киров.