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Порошина Полина Борисовна
Порошина Полина Борисовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.02.1985
Пол
Женский
Отец
Порошин Борис Анатольевич
1952 г.р.
Мать
Порошина Елена Григорьевна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1985
Отец:
Порошин Борис Анатольевич
Мать:
Порошина Елена Григорьевна
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