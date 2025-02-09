Dudorov Тимофей Владимирович 10.04.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Dudorov Тимофей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1978

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

1946 г.р.

Жена

1981 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1978

Отец: Дудоров Владимир Тимофеевич

Мать: Дудорова Лариса

Место жительства
Неизвестно
2202 64th St, Apt 3F, Brooklyn, New York 11204-3270, USA
Место жительства
Неизвестно
Matawan, Monmouth, New Jersey, United States
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Dudorov Lawrence

Мать ребёнка: (Zagalsky) Violetta

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
01.09.2000
130 Avenue P, Apt 3G, Brooklyn, New York 11204-6336, USA
Бракосочетание
06.04.2006

Жена: (Zagalsky) Violetta

Manhattan, New York, New York, United States
Место жительства
Между 01.12.2007 и 18.03.2008
131 Bay 32nd St, Brooklyn, New York 11214-5205, USA
Рождение ребёнка
19.04.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Zagalsky) Violetta

Рождение ребёнка
15.04.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Zagalsky) Violetta

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