Сонин Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонин Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1950

Сын: Сонин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Сонина Пелагея Петровна

р.п. Шилово, Рязанской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сонин Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Сонина Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сонин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Сонина Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сонин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Сонина Пелагея Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сонина Пелагея Петровна

Смерть
Неизвестно
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