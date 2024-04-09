Иванов Петр
Место рожденияд. Торхлово
Дата рождения15.12.1861
Дата смерти1908
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1861
Отец: Нестеров Иван
Мать: (Корнилова) Евдокия
Бракосочетание
10.06.1888
Рождение ребёнка
26.10.1889
Сын: Петров Роман
Мать ребёнка: Сергеева (Сергеева) Агапия
Рождение ребёнка
1891
Сын: Петров Аверкий
Мать ребёнка: Сергеева (Сергеева) Агапия
Рождение ребёнка
1900
Сын: Петров Василий
Мать ребёнка: Сергеева (Сергеева) Агапия
Смерть
1908
Похороны
Неизвестно