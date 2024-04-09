Иванов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Петр

Иванов Петр

Место рождения

д. Торхлово

Дата рождения

15.12.1861

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1861

Отец: Нестеров Иван

Мать: (Корнилова) Евдокия

Бракосочетание
10.06.1888

Жена: Сергеева (Сергеева) Агапия

Рождение ребёнка
26.10.1889

Сын: Петров Роман

Мать ребёнка: Сергеева (Сергеева) Агапия

Рождение ребёнка
1891

Сын: Петров Аверкий

Мать ребёнка: Сергеева (Сергеева) Агапия

Рождение ребёнка
1900

Сын: Петров Василий

Мать ребёнка: Сергеева (Сергеева) Агапия

Смерть
1908
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.