Линникова (Безродная) Евдокия Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Линникова (Безродная) Евдокия Наумовна

Место рождения

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Безродный Наум Тимофеевич

Мать: Безродная Александра

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Вышла замуж ли умерла между 1835 и 1850гг.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Линников Харитон Захарович

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: (Линникова) Акулина Харитоновна

Отец ребёнка: Линников Харитон Захарович

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно

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