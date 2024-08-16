Линникова (Безродная) Евдокия Наумовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Безродный Наум Тимофеевич
Мать: Безродная Александра
Вышла замуж ли умерла между 1835 и 1850гг.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: (Линникова) Акулина Харитоновна
Отец ребёнка: Линников Харитон Захарович
Смерть
Неизвестно