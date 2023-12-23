Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1968 г.р.

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1968

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Михаил

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