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Мария
Мария
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.04.1945
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Елена
1968 г.р.
Добавил:
ТВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1968
Дочь:
Елена
Отец ребёнка:
Михаил
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