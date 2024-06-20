Нисимניסים\סגירה Саг'ира י"ח בכסליו
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти17.11.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Сагираев Оснат אוסנט Нисимовна ט בתשרי
Мать ребёнка: Ибрагимова Тамара תומור י"ט בטבת
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Сагираев Сурьё סוריוה Нисимовна כ"א בכסליב
Мать ребёнка: Ибрагимова Тамара תומור י"ט בטבת
Рождение ребёнка
1916
Сын: Сагираев Неорой נהוראי Нисимович
Мать ребёнка: Ибрагимова Тамара תומור י"ט בטבת
Рождение ребёнка
22.04.1925
Сын: Сагираев Хасид חוסיד Нисимович ד בטבט
Мать ребёнка: Ибрагимова Тамара תומור י"ט בטבת
Рождение ребёнка
1929
Сын: Сагираев Достай דוסתוי כ\ה באדר
Мать ребёнка: Ибрагимова Тамара תומור י"ט בטבת
Смерть
17.11.1932