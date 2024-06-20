Нисимניסים\סגירה Саг'ира י"ח בכסליו — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нисимניסים\סגירה Саг'ира י"ח בכסליו

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

17.11.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Хаим

Мать: Мирьям

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ибрагимова Тамара תומור י"ט בטבת

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Сагираев Оснат אוסנט Нисимовна ט בתשרי

Мать ребёнка: Ибрагимова Тамара תומור י"ט בטבת

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Сагираев Сурьё סוריוה Нисимовна כ"א בכסליב

Мать ребёнка: Ибрагимова Тамара תומור י"ט בטבת

Рождение ребёнка
1916

Сын: Сагираев Неорой נהוראי Нисимович

Мать ребёнка: Ибрагимова Тамара תומור י"ט בטבת

Рождение ребёнка
22.04.1925

Сын: Сагираев Хасид חוסיד Нисимович ד בטבט

Мать ребёнка: Ибрагимова Тамара תומור י"ט בטבת

Рождение ребёнка
1929

Сын: Сагираев Достай דוסתוי כ\ה באדר

Мать ребёнка: Ибрагимова Тамара תומור י"ט בטבת

Смерть
17.11.1932

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