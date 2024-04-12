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Атлас Алеся Георгиевна
Атлас Алеся Георгиевна
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Древо
Место рождения
Лапичи
, Осиповичский район, Могилёвская область
Дата рождения
29.05.1980
Пол
Женский
Отец
Пилипейчик Георгий Леонидович
1957 г.р.
Мать
Николаева Татьяна Николаевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1980
Отец:
Пилипейчик Георгий Леонидович
Мать:
Николаева Татьяна Николаевна
Лапичи
, Осиповичский район, Могилёвская область
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