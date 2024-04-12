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Атлас Алеся Георгиевна

Место рождения

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область

Дата рождения

29.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1980

Отец: Пилипейчик Георгий Леонидович

Мать: Николаева Татьяна Николаевна

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
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