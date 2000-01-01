Архипов Георгий Трофимович
Место рождениясело Сухая Терешка
Дата рождения07.01.1906
Дата смерти17.09.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
село Сухая Терешка
Рождение ребёнка
22.03.1944
Сын: Архипов Геннадий Георгиевич
Мать ребёнка: Архипова Марфа Афанасьевна
с. Новая Кулатка
Рождение ребёнка
09.07.1949
Дочь: Хакимова Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Архипова Марфа Афанасьевна
с. Новая Терешка
Смерть
17.09.1983
Старая Кулатка