Архипов Георгий Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Георгий Трофимович

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Место рождения

село Сухая Терешка

Дата рождения

07.01.1906

Дата смерти

17.09.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

село Сухая Терешка
Рождение ребёнка
22.03.1944

Сын: Архипов Геннадий Георгиевич

Мать ребёнка: Архипова Марфа Афанасьевна

с. Новая Кулатка
Рождение ребёнка
09.07.1949

Дочь: Хакимова Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Архипова Марфа Афанасьевна

с. Новая Терешка
Смерть
17.09.1983
Старая Кулатка
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