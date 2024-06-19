Яшина (Хвастушкина) Евдокия Петрова
Место рождения
Дата рождения10.02.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1883
Отец: Хвастушкин Петр Дмитриев
Мать: Татьяна Трофимова
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
13.02.1883
Бракосочетание
11.02.1902
Муж: Яшин Семен Егоров
Рождение ребёнка
09.05.1905
Отец ребёнка: Яшин Семен Егоров
Рокотово, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно