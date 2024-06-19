Яшина (Хвастушкина) Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшина (Хвастушкина) Евдокия Петрова

Место рождения

Верино, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

10.02.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1883

Отец: Хвастушкин Петр Дмитриев

Мать: Татьяна Трофимова

Верино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
13.02.1883
Бракосочетание
11.02.1902

Муж: Яшин Семен Егоров

Рождение ребёнка
09.05.1905

Сын: Яшин Александр Семёнович

Отец ребёнка: Яшин Семен Егоров

Рокотово, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно

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