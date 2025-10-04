(Бакулина) Анна Яковлевна 24.07.1893 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Бакулина) Анна Яковлевна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 24.07.1893 ст., Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

умерла Неизвестно

Отец
Бакулин Яков АлексеевичОколо 1872 ст. г.р.
Мать
Бакулина (Комиссарова) Евдокия ФоминичнаОколо 1873 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1893 ст.

Отец: Бакулин Яков Алексеевич

Мать: Бакулина (Комиссарова) Евдокия Фоминична

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

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Смерть
Неизвестно

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