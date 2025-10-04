(Бакулина) Анна Яковлевна
женский, родилась 24.07.1893 ст., Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
умерла Неизвестно
ОтецБакулин Яков АлексеевичОколо 1872 ст. г.р.
МатьБакулина (Комиссарова) Евдокия ФоминичнаОколо 1873 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
24.07.1893 ст.
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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