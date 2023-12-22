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Строгонов Степан Моисеевич

Место рождения

Казанская губерния > Лаишевский уезд

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Казанская губерния > Лаишевский уезд
Бракосочетание
15.05.1883 ст.

Жена: Строгонова Лукерья Михайловна

Терехово, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.01.1884 ст.

Сын: Строгонов Иван Степанович

Мать ребёнка: Строгонова Лукерья Михайловна

Терехово, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.01.1885 ст.

Сын: Строгонов Кирилл Степанович

Мать ребёнка: Строгонова Лукерья Михайловна

Терехово, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.04.1886 ст.

Сын: Строгонов Гавриил Степанович

Мать ребёнка: Строгонова Лукерья Михайловна

Терехово, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
08.11.1895 ст.

Дочь: Сумина Матрена Степановна

Мать ребёнка: Строгонова Лукерья Михайловна

Терехово, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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