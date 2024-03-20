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Карельская Мария Андрианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Гликерия Иванова

Отец ребёнка: Карельский Иван Иванов

сельцо Образцово
Рождение ребёнка
Около ?.07.1889

Сын: Карельский Алексий Иванов

Отец ребёнка: Карельский Иван Иванов

сельцо Образцово
Рождение ребёнка
01.01.1891

Дочь: Гликерия Иванова

Отец ребёнка: Карельский Иван Иванов

Рождение ребёнка
25.09.1894

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Карельский Иван Иванов

сельцо Образцово
Рождение ребёнка
Около ?.04.1898

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Карельский Иван Иванов

Рождение ребёнка
19.01.1900

Сын: Карельский Симеон Иванов

Отец ребёнка: Карельский Иван Иванов

Сельцо Образцово
Рождение ребёнка
05.10.1902

Дочь: Зинаида Иванова

Отец ребёнка: Карельский Иван Иванов

сельцо Образцово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карельский Иван Иванов

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