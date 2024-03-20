Карельская Мария Андрианова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Гликерия Иванова
Отец ребёнка: Карельский Иван Иванов
сельцо Образцово
Рождение ребёнка
Около ?.07.1889
Сын: Карельский Алексий Иванов
Отец ребёнка: Карельский Иван Иванов
сельцо Образцово
Рождение ребёнка
01.01.1891
Дочь: Гликерия Иванова
Отец ребёнка: Карельский Иван Иванов
Рождение ребёнка
25.09.1894
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Карельский Иван Иванов
сельцо Образцово
Рождение ребёнка
Около ?.04.1898
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Карельский Иван Иванов
Рождение ребёнка
19.01.1900
Отец ребёнка: Карельский Иван Иванов
Сельцо Образцово
Рождение ребёнка
05.10.1902
Дочь: Зинаида Иванова
Отец ребёнка: Карельский Иван Иванов
сельцо Образцово
Бракосочетание
Неизвестно