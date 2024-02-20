Ткаченко Евдокия Васильевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.03.1912
Дочь: Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Ткаченко Герасим Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.06.1914
Дочь: Юлия Герасимовна
Отец ребёнка: Ткаченко Герасим Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
02.06.1916
Дочь: Антонина Герасимовна
Отец ребёнка: Ткаченко Герасим Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.02.1918
Дочь: Анастасия Герасимовна
Отец ребёнка: Ткаченко Герасим Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.04.1920
Сын: Ткаченко Андрей Герасимович
Отец ребёнка: Ткаченко Герасим Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно