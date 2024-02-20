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Ткаченко Евдокия Васильевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.03.1912

Дочь: Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Ткаченко Герасим Андреевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.06.1914

Дочь: Юлия Герасимовна

Отец ребёнка: Ткаченко Герасим Андреевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
02.06.1916

Дочь: Антонина Герасимовна

Отец ребёнка: Ткаченко Герасим Андреевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.02.1918

Дочь: Анастасия Герасимовна

Отец ребёнка: Ткаченко Герасим Андреевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.04.1920

Сын: Ткаченко Андрей Герасимович

Отец ребёнка: Ткаченко Герасим Андреевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Герасим Андреевич

Смерть
Неизвестно
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