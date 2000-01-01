Орлов Петр Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Петр Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Орлов Фома Матвеевич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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