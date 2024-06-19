Романова (Фролова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Фролова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Михаил

Мать: Фролова (Логинова) Евдокия Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Геннадий Семёнович

Рождение ребёнка
27.01.1952

Сын: Романов Геннадий Геннадьевич

Отец ребёнка: Романов Геннадий Семёнович

Смерть
Неизвестно

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