Романова (Фролова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1952
Сын: Романов Геннадий Геннадьевич
Отец ребёнка: Романов Геннадий Семёнович
Смерть
Неизвестно