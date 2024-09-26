Кисиль (Тхор) Мария Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисиль (Тхор) Мария Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.02.1986

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кисиль Мефодий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бережнова (Кисиль) Вера Мефодьевна

Отец ребёнка: Кисиль Мефодий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисиль Евгений Мефодьевич

Отец ребёнка: Кисиль Мефодий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кисиль Мефодий Андреевич

Смерть
07.02.1986

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