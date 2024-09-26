Кисиль (Тхор) Мария Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.02.1986
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кисиль Мефодий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бережнова (Кисиль) Вера Мефодьевна
Отец ребёнка: Кисиль Мефодий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисиль Евгений Мефодьевич
Отец ребёнка: Кисиль Мефодий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1986