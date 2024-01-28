Пашков Олег Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашков Олег Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1966

Пол

Мужской

Отец

Мать

1939 г.р.

Дети

1991 г.р.
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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1966

Отец: Пашков Валентин

Мать: Пашкова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пашкова (Зимина) Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
28.08.1991

Сын: Пашков Александр Олегович

Мать ребёнка: Пашкова (Зимина) Елена Анатольевна

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