Пашков Олег Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1966
Отец: Пашков Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пашкова (Зимина) Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
28.08.1991
Сын: Пашков Александр Олегович
Мать ребёнка: Пашкова (Зимина) Елена Анатольевна